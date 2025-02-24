Судитимуть мешканця Куп’янська: співпрацював з окупантами

За даними слідства, у липні 2022 року, коли місто Купʼянськ перебувало під контролем збройних сил рф, безробітний місцевий мешканець вирішив добровільно співпрацювати із загарбниками.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуртура.

Чоловік став «в. о. інспектора дорожньо-патрульної служби групи дорожньо-патрульної служби відділу державної інспекції безпеки дорожнього руху Управління внутрішніх справ Тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Колаборант здійснював пропускний режим на блокпостах та перевіряв документи громадян з метою недопущення диверсій з боку українських патріотів. Також він охороняв будівлю окупаційної поліції.

Перед деокупацією міста фігурант втік на територію держави-агресора, наразі його оголошено у розшук.

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Чоловіка судитимуть заочно в Основ’янському районному суді Харкова.

Обвинуваченому загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до пʼятнадцяти років з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости