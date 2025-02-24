Вночі окупанти вдарили БпЛА по селу Рясне на Харківщині: пошкоджено склади та техніку

За даними слідства, 24 лютого у період з 2:00 до 3:00 три ворожих ударних безпілотники атакували село Рясне Золочівської ОТГ Богодухівського району.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Влучання по території приватного сільськогосподарського підприємства. Пошкоджено складські приміщення та техніку.

Люди поранень не зазнали.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вживаються всі можливі та належні заходи задля документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости