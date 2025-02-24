У Харкові встановлять низку меморіальних дошок полеглим захисникам

Виконавчий комітет Харківської міської ради сьогодні, 24 лютого, підтримав рішення про встановлення низки меморіальних дошок загиблим випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова, які захищали Україну від збройної агресії рф.

Про це повідомляє міськрада.

Для увічнення їхнього подвигу на фасадах шкіл будуть встановлені меморіальні дошки Антону Пономарьову (Харківська гімназія №76), Дмитру Бондаренку (Харківський ліцей №118), Леоніду Тимошенку (ХЛ №118), Вячеславу Божедаю (ХЛ №162), Максиму Нікуліну (ХЛ №68) та Євгену Білашу (ХЛ №85).

Крім того, виконавчий комітет затвердив рішення про найменування меморіального об’єкта на вул. Культури, присвяченого воїнам, які загинули в Афганістані.

Так, відтепер він вважається пам’ятним знаком і має назву «Харків’янам, загиблим в Афганістані та від російської агресії».

Агентство Телевидения Новости