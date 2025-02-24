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У тяжкому стані госпіталізовано двоє людей, поранених внаслідок авіаудару по селу Цупівка

У тяжкому стані госпіталізовано двоє людей, поранених внаслідок авіаудару по селу Цупівка

Поранені унаслідок обстрілу – двоє місцевих мешканців (батько та син) у тяжкому стані госпіталізовані до лікарні.

Наразі медики борються за їхні життя, повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

На цей час відомо, що окупанти застосували авіабомбу великої потужності (тип встановлюється). У Цупівці зруйновано не менше десятка приватних будинків і господарчих споруд, тривають пожежі, – зазначив Задоренко.

Екстрені служби працюють на місці.

Агентство Телевидения Новости

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