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У тяжкому стані госпіталізовано двоє людей, поранених внаслідок авіаудару по селу Цупівка
Поранені унаслідок обстрілу – двоє місцевих мешканців (батько та син) у тяжкому стані госпіталізовані до лікарні.
Наразі медики борються за їхні життя, повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
На цей час відомо, що окупанти застосували авіабомбу великої потужності (тип встановлюється). У Цупівці зруйновано не менше десятка приватних будинків і господарчих споруд, тривають пожежі, – зазначив Задоренко.
Екстрені служби працюють на місці.