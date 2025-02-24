Сегодня 12:34
Просмотров: 90
Внаслідок ДТП на Харківщині постраждала жінка: поліція встановлює обставини події
Автопригода сталася 23 лютого близько 5:50 у місті Балаклія біля центрального ринку.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
49-річний водій автомобіля Peugeot допустив наїзд на 55-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.
У чоловіка були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Постраждалу жінку з численними травмами доставили до лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження. Чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.