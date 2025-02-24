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Внаслідок ДТП на Харківщині постраждала жінка: поліція встановлює обставини події

Внаслідок ДТП на Харківщині постраждала жінка: поліція встановлює обставини події

Автопригода сталася 23 лютого близько 5:50 у місті Балаклія біля центрального ринку.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

49-річний водій автомобіля Peugeot допустив наїзд на 55-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу.

У чоловіка були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Постраждалу жінку з численними травмами доставили до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження. Чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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