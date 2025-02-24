Зросла кількість поранених внаслідок авіаудару по Цупівці, триває розбір завалів

Кількість поранених внаслідок удару по Цупівці зросла до чотирьох людей.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Поранені унаслідок обстрілу – двоє місцевих мешканців, батько та син – у тяжкому стані госпіталізовані. Наразі медики борються за їхні життя», – написав Задоренко.

Також поліцейські офіцери громади доставили до Дергачівської лікарні 21-річного чоловіка та 18-річну дівчину, які зазнали уламкових уражень.

Наразі їхній стан стабільний, медики надають постраждалим необхідну допомогу, зазначив Задоренко.

На місці події триває розбір завалів, під якими можуть перебувати люди. Також триває ліквідація чисельних пожеж.

За словами Задоренка, таких руйнувань Цупівка не зазнавала з 2022 року.

Агентство Телевидения Новости