У Харкові піймали айтішника, який розповсюджував пропаганду та «донатив» на росармію
Кіберфахівці Служби безпеки зібрали доказову базу на проросійського пропагандиста, який підтримав збройну агресію РФ та чекав на захоплення Харкова. Зловмисником виявився 56-річний харків’янин, який займався фрілансом у сфері IT- послуг.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Для поширення ворожої пропаганди фігурант використовував російські Телеграм-канали. На цьому ресурсі пропагандист розповсюджував дезінформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні, вихваляв кремлівський режим та виправдовував повномасштабне вторгнення рф. Зокрема, у своїх дописах чоловік вихваляв російських військових, називав їх «своїми», а також донатив на армію рф.
Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання ворожого прибічника, де виявили мобільний телефон та ноутбук з матеріалами ворожої пропаганди.
На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України) Кримінального кодексу України.