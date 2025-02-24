На Харківщині після авіаудару під завалами шукають чоловіка, четверо людей поранено

Вранці 24 лютого, близько 10:15, окупанти вдарили по селу Цупівка Харківського району, застосувавши керовану авіаційну бомбу великої потужності. Четверо людей госпіталізовані.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Унаслідок удару поранено чотирьох людей. Двох чоловіків у тяжкому стані медики швидкої госпіталізували до лікарні у Харків. Ще двох постраждалих – 21-річного чоловіка та 18-річну дівчину – поліцейські офіцери громади доставили до Дергачівської лікарні, наразі їхній стан стабільний.

Різного ступеня руйнувань зазнали близько 30 приватних будинків, з них п’ять зруйновано майже повністю, та десятки господарчих споруд.

Рятувальники ДСНС продовжують ліквідацію пожеж та розбирання завалів. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати чоловік.

Агентство Телевидения Новости