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Україна отримає понад 20 бронемашин та тренажери для F-16 від Канади

Україна отримає понад 20 бронемашин та тренажери для F-16 від Канади

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет допомоги, у який увійдуть понад 20 бронемашин та кілька тренажерів для винищувачів F-16.

Про це повідомляє Європейська Правда.

На треті роковини російського повномасштабного вторгнення Канада оголосила про надання Україні ще 25 бойових машин піхоти LAV-3. Про це Трюдо сказав на пленарному засіданні форуму «Підтримай Україну» у Києві в понеділок, 24 лютого.

«Ми будемо передавати дві броньовані машини бойової підтримки, на яких українські війська незабаром пройдуть підготовку в Німеччині», – сказав Трюдо.

Також канадський прем’єр оголосив про надання чотирьох авіаційних тренажерів для F-16, а також систему посадки для винищувачів.

«Це на додачу до мільйонів додаткових боєприпасів, спорядження та аптечок першої допомоги», – зауважив він.

Окремо Канада передасть Україні першу частину допомоги у розмірі 5 млрд доларів, що фінансується коштом надходжень від заморожених російських активів.

Агентство Телевидения Новости

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