На в’їзді до Харківщини встановили прапори підрозділів, які боронять область

Прапори бойових частин, що останні три роки захищали й продовжують захищати Харківщину, тепер майорять на в’їзді до Харківської області.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

До третьої річниці повномасштабного вторгнення на Харківщині відкрили знакову споруду з десятками прапорів бойових бригад, які стали на захист регіону з лютого 2022 року. Комплекс спроєктували та побудували фахівці й підрядники Служби відновлення.

«Аби кожен, хто в’їжджає до регіону, міг зрозуміти, зусилля скількох людей знадобилися для того, аби ми й зараз могли жити, працювати, залишатися з рідними та близькими у власних домівках», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Службі відновлення, у лютому 2022 року їхні співробітники працювали під обстрілами, організовували евакуацію, копали перші окопи, формували логістичні маршрути.

«У лютому 2025 року робота триває – забезпечують логістику для військових, евакуацію поранених та проїзд дорогами області, попри нестачу коштів, кадрів і постійну загрозу ракет та дронів», – зазначили в Службі.

Агентство Телевидения Новости