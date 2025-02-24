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На Харківщині тривають сім боїв в районі Загризового, Петропавлівки та Вовчанська

На Харківщині тривають сім боїв в районі Загризового, Петропавлівки та Вовчанська

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 24 лютого. Триває 1097 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку українські захисники відбивають ворожий штурм в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник здійснив дев’ять штурмових дій неподалік Петропавлівки та Загризового. Тривають шість боєзіткнень.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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