Харківська міськрада ухвалила зміни до бюджету на 2025 рік: на що збільшено видатки

Харківська міська рада внесла зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2025 рік. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 24 лютого, на позачерговій сесії.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За інформацією Департаменту бюджету і фінансів, рішення обумовлено необхідністю приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до постанов Кабінету Міністрів України та розпоряджень начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Зокрема, місто отримає з держбюджету освітню субвенцію в розмірі 1,28 млрд грн, субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (82,9 млн грн), на фінансування інклюзивно-ресурсних центрів та приватних шкіл (53,2 млн грн), на підтримку осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України (3,7 млн грн).

У зв’язку з перерозподілом бюджетних призначень у Харкові були збільшені видатки на:

забезпечення надійного електропостачання метрополітену – на 670 млн грн;будівництво захисних споруд цивільного захисту в закладах освіти – на 467,9 млн грн;аварійно-відновлювальні роботи в житловому фонді – на 156 млн грн;створення автономного теплопостачання – на 86 млн грн;надання допомоги військовим частинам та спеціальним органам з правоохоронними функціями – на 56 млн грн;придбання ангіографічної цифрової системи для медичного обслуговування населення – на 48,2 млн грн;створення реабілітаційного відділення для надання медичної допомоги громадянам – на 23,1 млн грн;облаштування альтернативних джерел водопостачання – на 25 млн грн.

Агентство Телевидения Новости