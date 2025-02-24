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У Харкові відкрили два нові Центри сімейної медицини після реорганізації міських лікарень

У Харкові відкрили два нові Центри сімейної медицини після реорганізації міських лікарень

Два Центри сімейної медицини створили у Харкові – Центр сімейної медицини №4 створили шляхом виокремлення з Міської клінічної лікарні №27 і Центр сімейної медицини №5 – з Міської клінічної лікарні №28.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Крім того, рішенням було реорганізовано Міську клінічну лікарню №28, Міський пологовий будинок №3, Міську клінічну лікарню №30 і Міський клінічний шкірно-венерологічний диспансер №5 шляхом приєднання до Міської клінічної лікарні №27.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, така реорганізація сприятиме створенню мережі медичних закладів, яка відповідатиме мінімальним (базовим) напрямкам медичного обслуговування, зокрема, під час надзвичайних ситуацій і воєнного стану.

Реорганізація проведена без зменшення обсягу послуг, які надаються населенню.

Агентство Телевидения Новости

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