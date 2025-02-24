Рятувальники вивезли в безпечні райони шістьох жителів Харківщини

24 лютого рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Ізюмського та Куп’янського районів Харківщини.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За допомогою броньованих автомобілів із села Вище Солоне Борівської громади Ізюмського району та міста Куп’янська було евакуйовано шестеро громадян. У заходах брали участь шестеро рятувальників та дві одиниці техніки ДСНС.

«На Харківщині діє цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації, організована при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Звертайтеся за телефоном: 0-800-33-92-91», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости