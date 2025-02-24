У 68% українців погіршився стан здоров’я, понад 40% скаржаться на проблеми з психікою через війну

Три роки повномасштабної війни та 11 років вторгнення мали глибокий вплив на здоров’я населення по всій Україні. Згідно з останньою оцінкою ВООЗ, в Україні станом на жовтень 2024 року 68% українців повідомляють про погіршення стану свого здоров’я порівняно з довоєнним періодом.

Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

Найпоширенішими проблемами зі здоров’ям є проблеми з психічним здоров’ям, від яких страждають 46% людей, за ними йдуть розлади психічного здоров’я (41%) та неврологічні розлади (39%).

Неінфекційні захворювання (НІЗ) є причиною 84% усіх смертей в Україні. Основними бар’єрами для пацієнтів з неінфекційними захворюваннями є недоступність послуг та висока вартість ліків, що робить людей з хронічними захворюваннями вразливими до переривання лікування та незворотного погіршення стану здоров’я.

Війна загострила потреби в охороні здоров’я, особливо в таких сферах, як травматологічна допомога та реабілітація. За оцінками Міністерства охорони здоров’я, до середини 2024 року через війну було проведено 100 000 ампутацій кінцівок. Гостра нестача фахівців з травматології, протезування та реабілітації ще більше загострила кризу. Зцілення часто є питанням часу, але також може бути питанням можливостей. Довготривалі реабілітаційні послуги для людей, які отримали поранення на війні, матимуть важливе значення як для фізичного, так і для психологічного відновлення.

Агентство Телевидения Новости