У Харкові бізнесвумен захопила земельну ділянку та влаштувала кафе

Харківська підприємиця незаконно зайняла земельну ділянку комунальної власності площею 0,07 га, де організувала кафе з майданчиком для батутів. За це їй повідомлено про підозру та завдано шкоди на суму майже 200 тис. гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Дізнанням встановлено, що з вересня 2023 року підприємиця здійснює господарську діяльність на земельній ділянці, розташованій у Немишлянському районі Харкова. Площа ділянки складає 0,07 га. Підозрювана організувала роботу кафе сімейного типу з літнім майданчиком, майданчиком для батутів тощо. Частину самовільно зайнятої ділянки підприємиця огородила парканом, обмеживши вільний доступ для інших осіб.

При цьому жодних правовстановлюючих документів на вказані землі підприємиця не має – зазначена ділянка належить до земель комунальної власності.

Внаслідок протиправних дій підозрюваної Харківській міській територіальній громаді завдано шкоди на суму майже 200 тис. гривень.

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру 33-річній жінці за фактом самовільного зайняття земельної ділянки (ч. 1 ст. 197-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости