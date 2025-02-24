Харківські нацгвардійці запустили новий офіційний сайт: кому буде цікаво

5 Слобожанська бригада Національної гвардії України «Скіф» анонсувала запуск свого нового офіційного вебсайту. Проєкт, який нещодавно побачив світ, став результатом співпраці з волонтерами та IT-компаніями, які надали безплатну допомогу в його створенні.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

Сайт розроблений з метою забезпечення відкритості та доступності важливої інформації для побратимів бригади, їхніх рідних, волонтерів та всіх, хто цікавиться діяльністю «Скіфу». На платформі буде представлена різноманітна інформація, яка стане корисною як для внутрішніх потреб бригади, так і для тих, хто активно підтримує гвардійців.

Командир бригади, полковник Дмитро Клодчик, підкреслив важливість цього кроку в епоху інформаційних технологій, зазначивши, що війна триває не лише на полях боїв, але й на інформаційному фронті.

«Ми не просто створюємо сайт, ми будуємо свій голос, який буде почутий не лише в Україні», – зазначив він.

Агентство Телевидения Новости