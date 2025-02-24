Харків’янка організувала секс-бізнес на Тернопільщині

Оперативники міграційної поліції Тернопільщини викрили 26-річну жінку з Харківщини, яка організувала «бізнес» з надання сексуальних послуг. Їй оголошено підозру за сутенерство, і санкція за цими статтями передбачає до семи років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

За даними слідства, 26-річна уродженка Харківщини, переїхавши до Тернополя, організувала «бізнес» з надання сексуальних послуг. На себе взяла роль сутенерки – приймала замовлення від клієнтів щодо надання платних послуг сексуального характеру, контролювала, аби не виникало перешкод для зайняття проституцією «працівниць», яких найняла, та отримувала частину заробітку.

«На харків’янку «працювали» двоє жінок. Майже щодня вони приймали клієнтів, адже сутенерка подбала про рекламу послуг, розмістивши її на сайтах з інтимним контентом та в телеграм-каналі. Місцем зайняття проституцією ставали орендовані квартири. Вартість утіх – від двох з половиною до чотирьох тисяч гривень, залежно від часу, проведеного в компанії «найманої працівниці» йдеться в повідомленні.

У «бізнесові» справи фігурантки втрутилися поліцейські. Сьогодні 26-річна харків’янка – підозрювана у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 та ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України – сутенерство, вчинене щодо кількох осіб та повторно.

Агентство Телевидения Новости