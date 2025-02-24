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У Харкові поліцейські повернули додому 9-річного хлопчика та склали на матір протокол

У Харкові поліцейські повернули додому 9-річного хлопчика та склали на матір протокол

22 лютого близько 22:00 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 надійшла інформація про зникнення 9-річного хлопця, який о 14:00 пішов на заняття до центру розвитку, але додому не повернувся.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Правоохоронці перевірили можливі місця перебування хлопця, дитячі майданчики та його друзів.

У результаті проведених заходів поліцейські знайшли дитину та доставили його додому. Весь цей час хлопець перебував у друга в Шевченківському районі міста.

З учасниками події проведено профілактичні бесіди. Щодо 43-річної матері ювенальні поліцейські райуправління склали адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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