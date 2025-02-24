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У річницю вторгнення окупанти спробували штурмувати на Куп’янському напрямку: відео знищення загарбників
У роковини повномасштабного вторгнення противник розпочав штурмові дії на Купʼянському напрямку. Колона техніки з піхотою рухалася у напрямку околиць Лозової.
Про це повідомив командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.
429 окремий полк безпілотних систем «Ахіллес» разом з гвардійцями 1 БрОП «Буревій» та десантниками 77 ОАеМБр відбили атаку ще на підходах.
429 ОП БпС «Ахіллес» знищив танк та БТР, ще три БТР уражені.