За добу на Харківщині ЗСУ відбили 13 атак окупантів

Оперативна інформація станом на 8:00 25.02.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 98 боєзіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів. Намагався вклинитися в оборону ЗСУ поблизу населених пунктів Зелена Долина, Борівська Андріївка, Новолюбівка, Діброва та Катеринівка.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували у районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак в районах Торецька та Кримського.

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 28 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 13 атак в напрямку Костянтинополя та Бурлацького.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1300 осіб. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 11 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, два засоби ППО, 122 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 138 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

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