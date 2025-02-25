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Вважався зниклим безвісти понад рік: стало відомо про смерть стрільця з Харківщини

Вважався зниклим безвісти понад рік: стало відомо про смерть стрільця з Харківщини

На фронті загинув старший стрілець десантно-штурмового батальйону окремої десантно-штурмової бригади, житель села Берестове Харківської області Олександр Маланін.

Про це повідомили у Близнюківській селищній раді.

Захисник загинув 10 лютого 2024 року поблизу села Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Цього травня йому б мало виповнитися лише 32 роки. Понад рік Олександр вважався зниклим безвісти.

Дитинство і юність Олександра Маланіна пройшли у Берестовому, тут він навчався у школі, після закінчення якої працював у Харкові.

«Власної сім’ї захисник створити не встиг. Його батьки померли перед повномасштабним вторгненням. Найближчою рідною людиною Олександра залишився його молодший на рік брат Сергій», – розповіли в селищній раді.

Агентство Телевидения Новости

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