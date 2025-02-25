Нічні обстріли Харківщини: пошкоджені енергомережі та ферма у селі Світличне
24.02.2025 о 22:45 російська авіація завдала удару 1 КАБ по відкритій місцевості неподалік села Довжик.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
О 22:55 1 КАБ по відкритій місцевості поблизу села Миронівка Золочівської громади. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
25.02.25 о 1.32 російські військові завдали двох ударів «Шахедами» по Золочівській громаді.
У результаті прямого влучання у сільгосппідприємство, що розташоване у селі Світличне, пошкоджено ферму та енергомережі.
Другий БПЛа влучив на територію села Бугаї.
Частково пошкоджено приватний будинок, без жертв, – зазначив Коваленко.