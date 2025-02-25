Нічні обстріли Харківщини: пошкоджені енергомережі та ферма у селі Світличне

24.02.2025 о 22:45 російська авіація завдала удару 1 КАБ по відкритій місцевості неподалік села Довжик.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

О 22:55 1 КАБ по відкритій місцевості поблизу села Миронівка Золочівської громади. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

25.02.25 о 1.32 російські військові завдали двох ударів «Шахедами» по Золочівській громаді.

У результаті прямого влучання у сільгосппідприємство, що розташоване у селі Світличне, пошкоджено ферму та енергомережі.

Другий БПЛа влучив на територію села Бугаї.

Частково пошкоджено приватний будинок, без жертв, – зазначив Коваленко.

Агентство Телевидения Новости