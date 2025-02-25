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Цієї ночі сили ППО збили над Україною 133 «шахеди» та шість ракет

Цієї ночі сили ППО збили над Україною 133 «шахеди» та шість ракет

У ніч на 25 лютого 2025 року (із 19:00 24 лютого) противник атакував 213 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., а також завдав удару 7-ма крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 11:00 підтверджено збиття 6 крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

79 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачено (без негативних наслідків), йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина.

Агентство Телевидения Новости

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