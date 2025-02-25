Торгували важкими наркотиками у Харкові: виявлено злочинне угрупування

Служба безпеки спільно з Національною поліцією знешкодили злочинне угруповання, яке займалось збутом важких наркотиків у Харкові.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У ході спецоперації у Харківській, Черкаській, Київській та Закарпатській областях затримано 7 активних учасників групи.

Зловмисники налагодили продаж особливо небезпечного наркотику – метадону та сильнодійного лікарського засобу – димедролу.

За даними слідства, організатором наркобізнесу була мешканка Харкова, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала за кордон.

Фігурантка особисто підшукувала та замовляла оптові партії наркотику й організовувала його доставку своїм спільникам в Україну.

Після отримання «товару» учасники угруповання ховали «товар» серед побутових речей та продуктів і посилками відправляли через поштовий̆ сервіс замовникам.

Далі інші спільники розфасовували оптові партії по «дозах» та збували серед наркозалежних осіб на території Харкова.

У матеріалах кримінального провадження задокументовано 10 епізодів протиправної діяльності всіх учасників «наркобізнесу».

Одночасно правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків за місцями проживання усіх фігурантів у чотирьох регіонах України.

Під час слідчих дій виявлено оптові партії метадону, обладнання для їх фасування, чорнові записи та мобільні телефони із доказами злочинів.

На підставі зібраних співробітниками Служби безпеки вісьмом фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 307 (незаконне зберігання, перевезення з метою збуту та збут наркотичних засобів, вчинене організованою групою).ч. 4 ст. 321 (незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту сильнодійних лікарських засобів у великих розмірах організованою групою).

Головна організаторка злочинної групи, яка наразі переховується від правосуддя за кордоном, отримала підозру заочно.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій організаторки злочинної групи за ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів).

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Агентство Телевидения Новости