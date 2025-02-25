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Наслідки обстрілів Дергачівської громади: під завалами може знаходитись ще одна людина

Наслідки обстрілів Дергачівської громади: під завалами може знаходитись ще одна людина

Учора близько 10:15 росіяни вдарили авіабомбою (попередньо – КАБ-500) по приватному сектору села Цупівка.

Унаслідок обстрілу зруйновано та пошкоджено 30 приватних будинків і господарчих споруд, повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Поранення різних ступенів важкості отримали чоловіки 21, 37, 73-х років, а також 19-річна дівчина. До кінця дня на місці влучання тривав розбір завалів, сьогодні зранку пошуково-рятувальна операція продовжується: за наявною інформацією, під завалами може перебувати ще один місцевий мешканець.

Близько 23:00 24 лютого окупанти здійснили комбінований обстріл наших населених пунктів (попередньо – КАБами-250). Одна з бомб упала на територію селища Слатине, пошкодивши близько 10 приватних будинків і господарчих споруд; минулося без постраждалих.

Ще один КАБ вдарив по місту Дергачі, пошкодивши 10 приватних домоволодінь; 4 жінки 31-го, 58-ми (2) та 65 років отримали гостру реакцію на стрес, госпіталізації не потребували.

Сьогодні близько 4:20 окупанти вдарили двома авіабомбами (попередньо – КАБ-250) по території цивільного фермерського господарства у селі Болибоки.

Внаслідок обстрілу пошкоджено дорожнє полотно, складські ангари, господарчу споруду, сільськогосподарську та вантажну техніку, а також приватний будинок; минулося без постраждалих.

На місці подій працюють фахівці екстрених служб, представники міської комісії з єВідновлення, старости, робітники Дергачівського гуманітарного центру та волонтери.

Мешканцям пошкоджених будинків надаються будматеріали для попереднього ремонту.

Рятувальники, енергетики та газовики усувають наслідки російських атак; поліцейські та працівники прокуратури фіксують факти ворожого терору.

Агентство Телевидения Новости

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