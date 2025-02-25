Рятувальники Закарпаття розшукали в горах туриста з Харкова

24 лютого о 21:30 гірські рятувальники села Видричка вирушили на пошуки 28-річного жителя Харкова, який заблукав у горах неподалік водоспаду Ялинський поблизу села Ділове Рахівського району.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

Чоловік вийшов у гори зранку, але під вечір втратив орієнтир і, замерзаючи, звернувся до Служби порятунку. Пошуково-рятувальне відділення розпочало пошуки. Заблукалий турист чітко дотримувався інструкцій рятувальників, що значно пришвидшило його порятунок.

«Знесиленого мандрівника виявили у лісовому масиві поблизу водоспаду. Йому надали першу допомогу, зігріли гарячим чаєм та нагодували. Після цього чоловіка доправили до Рахова, де він зупинився в одному з місцевих хостелів. Від подальшої медичної допомоги він відмовився», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости