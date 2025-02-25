На Харківщині посадовець Чугуївської РДА не задекларував понад 10 млн гривень

Один із заступників голови Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області вказав у декларації недостовірні відомості на суму понад 10 млн гривень. Під час слідства правоохоронці виявили низку порушень законодавства під час подання ним декларації за 2021 рік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, дружина посадовця за 55 тис. грн придбала земельну ділянку у котеджному містечку на Малій Данилівці. На землі був розташований будинок – обʼєкт незавершеного будівництва. Відповідно до умов угоди, про передачу грошей за помешкання мова не йшла.

Фігурант під час подачі декларації не зазначив відомості щодо вартості земельної ділянки, обравши позначку «Не застосовується». При цьому він достовірно знав, що земля придбана за 55 тис. гривень.

Посадовець вказав, що будинок є об’єктом незавершеного будівництва, проте, враховуючи, що кошти за нього не сплачувались, він відповідає ознакам подарунка. Фігурант це у декларації не відобразив. Відповідно до висновку оціночно-будівельної експертизи, вартість вказаного житлового будинку становить понад 8,1 млн гривень.

На цьому порушення підозрюваного не завершились. Він продав квартиру у Харкові за майже 1,8 млн гривень. Фігурант приховав це у декларації та не зазначив відомості про отриманий дохід від продажу житла.

Крім цього, у розділі, що стосуються грошових активів, чоловік «забув» зазначити майже 90 тис. грн як залишки коштів на банківських рахунках.

Отже, загалом посадовець вказав у декларації недостовірні відомості на суму понад 10 млн гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину в умисному внесенні суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (ч. 2 ст. 366-2 КК України).

Агентство Телевидения Новости