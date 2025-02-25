У Харкові під час затримання чоловіка патрульні застосували сльозогінний газ

Вдень 24 лютого під час патрулювання у Слобідському районі на проспекті Аерокосмічному патрульні зупинили громадянина для перевірки документів.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Біло встановлено, що чоловік перебуває в розшуку за ст. 210 (Порушення військовозобов’язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу) КУпАП.

«Інспектори попередили громадянина про необхідність доставлення до міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, з чим він погодився», – йдеться в повідомленні.

За словами патрульних, під час спілкування з громадянином на місці зібрався натовп, а чоловік почав чинити опір.

«Хапав патрульних за одяг та здійснював публічні заклики до невиконання вимог поліцейських. На законні вимоги патрульних та заклики про законність дій, громадяни не реагували», – йдеться в повідомленні.

Для припинення групового порушення громадського порядку інспектори застосували спеціальні засоби, зокрема сльозогінний газ, згідно з п. 3 ст. 45 ЗУ «Про національну поліцію». Громадянину вдалося втекти, зараз його розшукують.

Агентство Телевидения Новости