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На Харківщині скажений кіт напав на чоловіка

На Харківщині скажений кіт напав на чоловіка

У Харківській області в селі Новий Мерчик Валківської громади зареєстровано випадок сказу кота, який вкусив місцевого жителя за руку, через що той звернувся до лікарів по антирабічну допомогу.

Про це повідомили в ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Інцидент стався 19 лютого 2025 року, про що повідомили Валківську дільницю ветеринарної медицини.Ветеринари оглянули тварину – кіт виглядав пригніченим, не їв і не пив. Господарі розповіли, що такі симптоми з’явилися ще 16 лютого. Коли чоловік спробував узяти кота на руки 19 лютого, тварина його вкусила.

Фахівці провели роз’яснювальну бесіду з мешканцями про небезпеку сказу, ізолювали кота та встановили за ним спостереження. Однак уже наступного дня власник повідомив, що тварина загинула. Ветеринари відібрали необхідні зразки для аналізу, а місце, де утримували кота, ретельно продезінфікували.

Лабораторія підтвердила, що кіт хворів на сказ. Через це 21 лютого 2025 року районна надзвичайна протиепізоотична комісія запровадила карантин у Новому Мерчику та прилеглих територіях, включно з мисливськими угіддями, пасовищами, лісами та полями. Загрозливою зоною визначено село Добропілля Валківської громади.

Для ліквідації спалаху затвердили план заходів, зокрема масову вакцинацію всіх сприйнятливих тварин як у самому селі, так і в зоні ризику.

Агентство Телевидения Новости

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