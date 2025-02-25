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У Харкові відкрили Алею пам’яті на честь загиблих захисників
Відкриття Алеї пам’яті на честь загиблих захисників, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, відбулося сьогодні в Кулиничах.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
У церемонії взяли участь рідні та близькі загиблих, їхні побратими, духовенство.
«Відтепер і в Кулиничах є місце, куди можна прийти, схилити голову, згадати тих, хто віддав своє життя заради майбутнього нашої країни», – сказав Ігор Терехов.
На Алеї пам’яті встановлені стели з іменами полеглих героїв.