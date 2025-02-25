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На Харківщині з початку доби ЗСУ відбили вісім атак окупантів

На Харківщині з початку доби ЗСУ відбили вісім атак окупантів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 25 лютого. Розпочалася 1098 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 62. 

Чотири штурмові дії загарбників відбулися у бік Вовчанська та Дворічної на Харківському напрямку. Ворожа авіація скинула КАБи на Золочів, Уди та Ємці, некерованими авіаракетами завдала удару по Вовчанським Хуторам.

Ворог чотири рази намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах Петропавлівки та Загризового на Куп’янському напрямку.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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