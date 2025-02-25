Харківські нацгвардійці знищили російський танк разом із екіпажем

П’ята Слобожанська бригада НГУ «Скіф» продовжує завдавати ударів по ворогу на Харківщині. Нацгвардійці показали відео останніх ударів по загарбниках.

Відео опубліковано в Facebook підрозділу.

Аеророзвідка бригади вразила кілька важливих цілей:

дренажна труба стала пасткою для групи окупантів, які намагалися там сховатися. Укриття зруйновано, ворог ліквідований;ворожу позицію операторів БпЛА виявили та знищили разом з обладнанням;удар по підвалу, де окупати намагалися закріпитися після переправи через Оскіл, ліквідував і саму позицію, і живу силу противника;на Дворічанському напрямку 20-кілограмовий боєприпас влучив у російський танк, знищивши його разом з екіпажем.

Агентство Телевидения Новости