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Харківські нацгвардійці знищили російський танк разом із екіпажем

Харківські нацгвардійці знищили російський танк разом із екіпажем

П’ята Слобожанська бригада НГУ «Скіф» продовжує завдавати ударів по ворогу на Харківщині. Нацгвардійці показали відео останніх ударів по загарбниках.

Відео опубліковано в Facebook підрозділу.

Аеророзвідка бригади вразила кілька важливих цілей:

дренажна труба стала пасткою для групи окупантів, які намагалися там сховатися. Укриття зруйновано, ворог ліквідований;ворожу позицію операторів БпЛА виявили та знищили разом з обладнанням;удар по підвалу, де окупати намагалися закріпитися після переправи через Оскіл, ліквідував і саму позицію, і живу силу противника;на Дворічанському напрямку 20-кілограмовий боєприпас влучив у російський танк, знищивши його разом з екіпажем.

Агентство Телевидения Новости

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