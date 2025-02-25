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Росіяни обстріляли автівку з цивільними на Харківщині: один загиблий, один постраждалий

Росіяни обстріляли автівку з цивільними на Харківщині: один загиблий, один постраждалий

25 лютого близько 15:00 у селищі Білий Колодязь працівники групи реагування патрульної поліції виявили згорілий позашляховик. В салоні перебувало обгоріле тіло людини.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські встановили, що загиблим є 62-річний мешканець села Волохівка, який тимчасово проживав у Харкові. Близько 5:00 він разом із 53-річним знайомим вирушили до села, щоб перевірити домогосподарство. На виїзді з селища Білий Колодязь автомобіль атакував FPV-дрон.

Внаслідок обстрілу 62-річний чоловік зазнав смертельних поранень, а його знайомий був госпіталізований з тілесними ушкодженнями.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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