У Харківському ОТЦК прокоментували застосування сили для затримання велосипедиста

У Харкові у дворі житлового будинку на вулиці Мира, 29, чоловік у військовій формі зіштовхнув на землю чоловіка в цивільному, який пересувався тротуаром на велосипеді.

Відео розійшлося міськими Telegram-каналами й через пів доби у Харківському ОТЦК та СП надали з цього приводу коментар.

Застосування сили військовослужбовцем ТЦК та СП щодо велосипедиста в ТЦК назвали конфліктом, що стався під час здійснення заходів оповіщення у місті Харкові, та пояснили мотиви дій військового.

«Групою оповіщення було виявлено громадянина, який пересувався на велосипеді, не реагував на вимоги військовослужбовців групи оповіщення здійснити зупинку та надати на перевірку документи. З метою з’ясування причин втечі, громадянина було зупинено військовослужбовцем ТЦК та СП, при цьому чоловік був зіштовхнутий з велосипеда на землю», – йдеться в повідомленні

За даними ТЦК, під час перевірки документів з’ясувалося, що громадянин є військовослужбовцем однієї з бригад і перебуває у розшуку після самовільного залишення військової частини. Затриманого доставили до відділу Національної поліції, а згодом до Харківського зонального відділу ВСП.

«За фактом перевищення службових повноважень військовослужбовцем групи оповіщення призначено службове розслідування, за результатами якого будуть вжиті відповідні дисциплінарні заходи», – заявили в ТЦК.

Агентство Телевидения Новости