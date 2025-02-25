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У Харкові п’ятирічного хлопчика зачинили самого в квартирі: втрутилася поліція

У Харкові п’ятирічного хлопчика зачинили самого в квартирі: втрутилася поліція

Під час моніторингу соціальних мереж у харківських пабліках було виявлено відеозапис про те, що у квартирі кричить зачинена маленька дитина. За вказаною адресою прибули поліцейські сектору ювенальної превенції Харківського районного управління поліції № 1.

Про це повідомили в ГУПН Харківської області.

Було встановлено, що у квартирі мешкає мати з двома синами – 20 і п’яти років. Вранці 25 лютого жінка пішла на роботу, залишивши молодшого сина зі старшим братом.

«20-річний хлопець не захотів сидіти весь день із малечею та пішов у справах, залишивши п’ятирічного брата самого на деякий час. Злякавшись, хлопчик почав кричати та кликати матір, що почули сусіди й оприлюднили інформацію в соціальних мережах», – розповіли в поліції.

Наразі життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує, мати перебуває поруч із сином. З родиною проведено профілактичну бесіду щодо необхідності належного виконання обов’язків із догляду за дитиною.

Агентство Телевидения Новости

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