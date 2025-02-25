У двох підрозділах поліції Харківщини призначили нових начальників

25 лютого начальник поліції Харківщини Петро Токар представив особовому складу відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 та відділу поліції № 1 Чугуївського РУП нових керівників.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Відділ поліції № 2 ХРУП № 2 очолив Сергій Гугняк, відділ поліції № 1 Чугуївського районного управління поліції – Павло Лук’янов, який має значний досвід роботи на керівних посадах та в оперативній роботі.

«Петро Токар привітав новопризначених керівників, побажав сумлінно захищати інтереси громадян, ефективно боротися зі злочинністю та досягати взаєморозуміння з колективом», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости