На Донбасі загинув захисник із Харківщини

У Лозовій проведуть в останню путь солдата Миколу Кордюкова, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну.

Про це повідомили у Лозівській міській раді.

Микола Кордюков народився 11 травня 1996 року в селі Вільне Пологівського району Запорізької області. Там пройшло його дитинство та юність. Після закінчення школи пішов навчатись до Бердянського машинобудівного ліцею №19, здобув професію «Зварювальник IV розряду». Працював за фахом на Бердянському заводі.

У 2016 році проходив військову строкову службу у Збройних Силах України. У березні 2021 року був призваний за другим контрактом першим відділом Пологівського РТЦК та СП Запорізької області. Створив власну родину та проживав у місті Лозова.

Пиляр лісопильного відділення інженерного забезпечення, старший солдат Микола Кордюков загинув 22 лютого 2025 року поблизу села Біла Гора Краматорського району Донецької області.

«У загиблого залишилася дружина – Тетяна, онук, тітка-хрещена, мати, брат, син, які перебувають на тимчасово окупованій території», – розповіли в міській раді.

Агентство Телевидения Новости