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Прокурори зафіксували наслідки нічного удару по Харкову

Прокурори зафіксували наслідки нічного удару по Харкову

За даними слідства, вночі 26 лютого війська рф масовано атакували Харків ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Близько 00:10 БпЛА поцілив у проїжджу частину у центрі міста. Пошкоджено скління багатоквартирних будинків, театру, торгівельних павільйонів, кафе. Люди поранень не зазнали.

Вже орієнтовно о 00:30 безпілотник влучив у квартиру на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку у Київському районі Харкова внаслідок чого спалахнула пожежа. У помешканні нікого не було. Троє мешканок отримали гостру реакцію на стрес.

Також у Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території ресторану. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Шевченківської та Київської окружних прокуратур Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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