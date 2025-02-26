Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:45
Просмотров: 29

Зупинили другий наступ росії на Харків: підрозділ «Хартія» презентував мініфільм про Липці

Зупинили другий наступ росії на Харків: підрозділ «Хартія» презентував мініфільм про Липці

Не дали рф повторити 2022 рік і зайти до Харкова. У травні 2024 року бійці «Хартії» знову рушили захищати Харків, коли ворог удруге увірвався на північ області.

Підрозділ НГУ «Хартія» презентував мініфільм про оборону Харківщини.

Окупанти намагалися просунутися до Липців – стратегічно важливого населеного пункту у 20 км від Харкова. Для росіян це ключова висота, з якої можна артилерією обстрілювати Харків, і прямий шлях на місто-герой.

«Бійці «Хартії» не просто оборонялися – вони наступали. Росіяни не очікували, що їх будуть штурмувати ті, хто мав би виснажитися в обороні. З травня 2024-го «Хартія» та суміжні підрозділи регулярно відбивають російські штурми і повільно, але впевнено рухаються до кордону – розповідають військові.

За словами бійців, кожна наступальна дія – це не хаотичний бій, а чітко спланована операція.

Про що розповідають бійці «Хартії» у фільмі про Липці

Завдяки чому «Хартії» вдається досягти успіхів на Харківщині?Який вигляд мають Липці і чи залишилися там цивільні?Яка ситуація зараз на цьому напрямку?


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 