Перед судом постане депутатка з Куп’янщини: працювала на окупантів

Обвинувачена – депутатка Курилівської сільської ради VIII скликання, яка набула повноважень 02.12.2020 року.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, на момент початку повномасштабного вторгнення жінка працювала секретарем Курилівської сільської ради й мала досвід роботи в органі місцевого самоврядування.

У липні 2022 року, під час захоплення території Куп’янського району, жінка стала «и. о. заведующей сектором административно-хозяйственного обеспечения Куриловского территориального отдела» так званої «ВГА».

Колаборантка організовувала роботу відділу, оформлювала документи щодо реєстрації місця проживання громадян, займалась видачею свідоцтв і надавала консультації мешканцям з соціальних питань.

Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили колаборантку. На суд вона очікує, перебуваючи під вартою.

Куп’янською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно депутатки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Жінку судитимуть в Основ’янському районному суді Харкова. Обвинуваченій загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости