СБУ затримала агентів фсб: коригували ракетні удари та шпигували у Харкові, Львові та Києві

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу фсб, яка за завданням рф шпигувала у Київській, Харківській та Львівській областях. Зловмисники коригували ракетні атаки рашистів по локаціях Сил оборони.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За результатами спецоперації затримано трьох російських агентів, які готували координати для вогневого ураження українських об’єктів.

Пріоритетними цілями ворога були військові аеродроми, запасні командні пункти та навчальні центри українських захисників, а також заводи з ремонту бронетехніки та БпЛА.

Для виконання ворожого завдання фсб дистанційно завербувала місцевих безробітних віком 23, 34 та 40 років, які шукали «швидкі заробітки» на Телеграм-каналах.

Усі вони були розосереджені по 3-х регіонах України, але мали спільного російського куратора – кадрового співробітника управління фсб по чорноморському флоту рф. Його особу вже встановлено кіберфахівцями СБУ.

Так, одного з агентів російський спецслужбіст «відрядив» до Львова. Для збору розвідданих зрадник влаштувався експедитором до місцевої будівельної фірми, яка виконувала підряди для військових частин.

Інший фігурант – мешканець Київщини, який їздив по регіону, де намагався виявити основні та оперативні аеродроми з бойовою авіацією ЗСУ.

Ще один зрадник – мешканець Харкова, який відстежував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті.

Також він «втемну» розпитував у своїх знайомих про місцеві підприємства, що відновлюють бойові характеристики української військової техніки.

Служба безпеки своєчасно викрила всіх трьох агентів, задокументувала їхні злочини й затримала «на гарячому», коли кожен з них проводив дорозвідку поблизу потенційних цілей.

У затриманих вилучено мобільні телефони з анонімними чатами у месенджері, які вони використовували для контактів з фсб.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости