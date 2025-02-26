Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:41
Просмотров: 88

Патрульні у Харкові виявили посвідчення водія з ознаками підробки

Патрульні у Харкові виявили посвідчення водія з ознаками підробки

25 лютого вдень, близько 12-ї години, на вулиці Клочківській патрульні зупинили кермувальника автомобіля Daewoo Sens, який порушив ПДР України.

Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Чоловік надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія.

Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

У поліції нагадують, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 