Патрульні у Харкові виявили посвідчення водія з ознаками підробки
25 лютого вдень, близько 12-ї години, на вулиці Клочківській патрульні зупинили кермувальника автомобіля Daewoo Sens, який порушив ПДР України.
Про це повідомляє патрульна поліція Харківської області.
Чоловік надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів. Також виявилось, що згідно з наявними базами даних посвідчення належить іншій особі, а сам кермувальник ніколи не отримував посвідчення водія.
Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.
У поліції нагадують, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.