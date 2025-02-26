У Харкові поліція надала допомогу жінці, яку донька вигнала з квартири та не пускала додому

До Харківського РУП № 2 від літньої жінки надійшло повідомлення про вчинення домашнього насилля.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

На вулиці поліцейські виявили 85-річну жінку. Вона повідомила, що 58-річна донька, яка страждає психічним розладом, вигнала її з квартири та не пускає додому.

Працівники поліції разом з жінкою піднялися до квартири, але двері ніхто не відчинив. Потрапити до житла не вдалося.

Близьких родичів, знайомих, до яких могла звернутись потерпіла по допомогу, або іншого місця для проживання та перебування вона не мала.

Поліцейські супроводили жінку на службовому автомобілі до Центру надання допомоги постраждалим від насильства.

Агентство Телевидения Новости