На Харківщині в Чугуївському районі поліція вилучила у місцевих жителів наркотичні засоби
25 лютого під час проведення заходів щодо протидії нелегальному обігу наркотиків правоохоронці Чугуївського РУП провели одночасно сім санкціонованих обшуків.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Заходи проводились в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України.
Вдома у 43, 37, 61, 36 та 25-річних фігурантів знайшли паперові згортки з подрібненою речовиною, паперові пакунки, пластикову посудину з речовиною рослинного походження, висушені гілки з листям, зовні схожі на коноплі, відра з кришками, в середині яких знаходилась речовина рослинного походження, та зіп-пакети з насінням рослин конопель.
Також вилучено саморобні прилади для куріння з нашаруванням наркотичної речовини.
Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. Слідчі дії тривають.