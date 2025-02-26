До смерті забив власну матір: на Харківщині затримали сина загиблої
На Харківщині поліцейські затримали чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень матері.
Про це повідомляє поліція Харківської області. Від отриманих травм 74-річна жінка померла. Про подію до поліції повідомили фельдшери бригади швидкої допомоги вночі 24 лютого.
У вчиненні вказаного злочину обґрунтовано підозрюється 51-річний син померлої. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру.