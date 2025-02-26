До смерті забив власну матір: на Харківщині затримали сина загиблої

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень матері.

Про це повідомляє поліція Харківської області. Від отриманих травм 74-річна жінка померла. Про подію до поліції повідомили фельдшери бригади швидкої допомоги вночі 24 лютого.

У вчиненні вказаного злочину обґрунтовано підозрюється 51-річний син померлої. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру.

Агентство Телевидения Новости