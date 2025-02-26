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Внаслідок нічної ворожої атаки було пошкоджено 11 будівель та вибито 692 вікна

Внаслідок нічної ворожої атаки було пошкоджено 11 будівель та вибито 692 вікна

Внаслідок нічної ворожої атаки було пошкоджено 11 будівель у Київському та Шевченківському районах.

Про це повідомляє міськрада.

Загалом було вибито 639 вікон у квартирах, ще 53 – у місцях загального користування. Станом на 11:00 комунальники закрили майже половину контурів. Фахівці КП «Харківжитлобуд» і КП «Харківспецбуд» продовжують закривати вибиті вікна.

Також робітники КП «Міськсвітло» усунули пошкодження 80 м кабелю та відремонтували вісім ліхтарів у Київському районі. Зараз тривають роботи з відновлення освітлення.

Працівники КП «Житлокомсервіс» продовжують проводити попереднє обстеження пошкоджених будинків. Вони також надають мешканцям інформацію щодо отримання допомоги через програму «єВідновлення».

Агентство Телевидения Новости

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