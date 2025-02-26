Внаслідок нічної ворожої атаки було пошкоджено 11 будівель та вибито 692 вікна
Внаслідок нічної ворожої атаки було пошкоджено 11 будівель у Київському та Шевченківському районах.
Про це повідомляє міськрада.
Загалом було вибито 639 вікон у квартирах, ще 53 – у місцях загального користування. Станом на 11:00 комунальники закрили майже половину контурів. Фахівці КП «Харківжитлобуд» і КП «Харківспецбуд» продовжують закривати вибиті вікна.
Також робітники КП «Міськсвітло» усунули пошкодження 80 м кабелю та відремонтували вісім ліхтарів у Київському районі. Зараз тривають роботи з відновлення освітлення.
Працівники КП «Житлокомсервіс» продовжують проводити попереднє обстеження пошкоджених будинків. Вони також надають мешканцям інформацію щодо отримання допомоги через програму «єВідновлення».