На Харківщині біля села Юрченкове на міні підірвався чоловік: постраждалий у лікарні

На території Чкалівської громади чоловік підірвався на невідомому вибуховому пристрої – поліція з’ясовує обставини події.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

25 лютого до чергової частини Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу села Юрченкове на дорозі виявили 41-річного чоловіка з пораненням нижніх кінцівок.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухотехнічного управління. Попередньо встановлено, що чоловік наступив на невстановлений вибуховий пристрій. Постраждалого доставили до лікарні.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Поліція закликає громадян бути максимально обережним та не наближатися до підозрілих предметів, пересуватися тільки асфальтованими або перевіреними доріжками та у разі виявлення вибухонебезпечних предметів негайно телефонувати за номером 101 або 102.

Агентство Телевидения Новости