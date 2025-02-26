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На Харківщині затримали чергову колаборантку, яка збиралася вчити дітей за системою освіти рф

На Харківщині затримали чергову колаборантку, яка збиралася вчити дітей за системою освіти рф

Співробітники Служби безпеки викрили колаборантку, яка під час тимчасової окупації російськими військами Харківської області добровільно співпрацювала з ворожою адміністрацією. 45-річна жінка влітку 2022 року добровільно погодилася обійняти посаду «и.о. директора» в одному із ліцеїв Куп’янська.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

На цій посаді колаборантка збирала списки вчителів, які були згодні співпрацювати з ворожою адміністрацією, призначала їх на посади своїми наказами, а також проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора.

За її вказівкою, у новому навчальному році ведення освітнього процесу в ліцеї повинно було здійснюватися виключно російською мовою, а оцінювання знань учнів – за 5-бальною системою, що використовується у росії.

Встановлено, що напередодні нового навчального року зловмисниця навіть встигла отримати від окупантів партію свіжонадрукованих російських підручників з навчальних предметів «Русский язык», «История россии», «Обществознание» тощо. Підручники, за якими ворожа поплічниця хотіла вчити українських дітей, несли викривлену і неправдиву інформацію, зокрема заперечували українську національну ідентичність і державний суверенітет.

Також, жінка організовувала курси перепідготовки кадрів освіти за російськими стандартами у місті Курськ, щоб отримати відповідні знання, за якими планувалось викладати у ліцеї при окупаційній владі.

Співробітники СБУ викрили зловмисницю та затримали її в рамках ст. 208 КПК України.

За матеріалами СБУ жінці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти).

Наразі зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

Агентство Телевидения Новости

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