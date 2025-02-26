Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:59
Просмотров: 101

Поранені люди та руїни на місці будинків: поліція показала перші хвилини після удару КАБ по Харківському району

Поранені люди та руїни на місці будинків: поліція показала перші хвилини після удару КАБ по Харківському району

У першу годину після удару російського КАБу по Цупівці 24 лютого поліцейські офіцери Дергачівської громади доставили до Дергачівської лікарні поранених – 21-річного хлопця та 19-річну дівчину.

Відео з камер поліцейських оприлюднив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Також поліцейські допомогли дістати з-під завалів ще двох тяжко травмованих чоловіків, яких медики швидкої доставили до одного з харківських медзакладів.

«Один із чоловіків досі перебуває у критичному стані, лікарі продовжують боротися за його життя», – розповів Задоренко.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 