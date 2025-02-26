Поранені люди та руїни на місці будинків: поліція показала перші хвилини після удару КАБ по Харківському району

У першу годину після удару російського КАБу по Цупівці 24 лютого поліцейські офіцери Дергачівської громади доставили до Дергачівської лікарні поранених – 21-річного хлопця та 19-річну дівчину.

Відео з камер поліцейських оприлюднив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Також поліцейські допомогли дістати з-під завалів ще двох тяжко травмованих чоловіків, яких медики швидкої доставили до одного з харківських медзакладів.

«Один із чоловіків досі перебуває у критичному стані, лікарі продовжують боротися за його життя», – розповів Задоренко.

Агентство Телевидения Новости